Le previsioni meteorologiche di Lorenzo Tedici, esperto di iLMeteo.it, indicano che la pioggia continuerà fino a venerdì 5 dicembre, ma il bel tempo farà ritorno in occasione del ponte dell'Immacolata.

"Nelle prossime ore - afferma - sono previsti isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali, poi arriverà un peggioramento verso Sardegna e Nord-Ovest. Sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1300-1500 metri e avremo piogge sparse tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia". Non solo: stasera una nuova perturbazione provocherà piogge e locali nubifragi dalla Sicilia orientale e tirrenica verso la Calabria. Entro giovedì mattina il maltempo avrà colpito in modo molto intenso la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. "Tra la sera e il pranzo del giovedì - sottolinea Tedici - si prevedono oltre 50-100 mm di pioggia su queste zone".

A partire da venerdì 5 dicembre, è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel Centro-Nord, con il ritorno del sole e del tempo asciutto durante il fine settimana per tutto il periodo del Ponte dell'Immacolata. Al Sud, invece, si verificheranno ancora alcuni rovesci sparsi fino a sabato, anche se in un contesto di netto miglioramento complessivo.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre

Cielo nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse e cumulati fino a moderati.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati sud-occidentali.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre

Cielo nuvoloso, con precipitazioni isolate con cumulati localmente moderati.

Temperature: in lieve calo.

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì e sabato si prevede cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente mossi.