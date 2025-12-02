Il sito iLMeteo.it ha diffuso le previsioni meteorologiche per l'Italia per la giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, evidenziando l'arrivo imminente di un ciclone verso la Sardegna, e una giornata caratterizzata da venti provenienti da sud.

Le condizioni meteorologiche si deterioreranno nel Nordovest con precipitazioni sparse, principalmente moderate in Val d'Aosta, Piemonte e Liguria centro-occidentale. Anche sulla Sardegna sono previste piogge, soprattutto sui settori occidentali. Nel resto d'Italia il tempo rimarrà asciutto, ad eccezione delle piogge attese nelle zone ioniche, specialmente in Puglia e Calabria.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 2 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso. Locali nebbie o foschie mattutine sul settore occidentale.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Mare di Sardegna.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 3 dicembre

Cielo nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse e cumulati localmente moderati.

Temperature: in moderato aumento.

Venti: deboli o moderati sud-occidentali.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Giovedì e venerdì si prevede cielo nuvoloso con probabili piogge. Le temperature saranno pressoché stazionarie. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente mossi.