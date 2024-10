Dopo l'incontro che si è tenuto oggi al ministero del Lavoro, poi aggiornato a lunedì su richiesta del ministro Giuliano Poletti, Meridiana ha diffuso una nota in cui comunica la riapertura della procedura di messa in mobilità dei 1634 dipendenti giudicati in esubero.

"A sei settimane dall'avvio della procedura di mobilità per 1634 lavoratori - si legge nella nota - successivamente congelata su invito del Governo, la compagnia ha dichiarato nell'incontro odierno al ministero del Lavoro di accettare la proposta per la gestione degli esuberi avanzata dal ministero del Lavoro e dal ministero dei Trasporti nel precedente incontro del 21 ottobre. La maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti - è scritto ancora - ha al contrario rifiutato la proposta del Governo dichiarandola irricevibile e chiedendo che la stessa fosse snaturata con richieste che, nel corso delle precedenti riunioni, l'azienda e lo stesso governo avevano in larga parte dichiarato come non sostenibili per garantire la ristrutturazione dell'azienda". Al termine dell'incontro di oggi, la compagnia ha "riscontrato il completamento della fase di congelamento della procedura di mobilità, ed ha avviato il processo di riapertura della stessa".

"Nel ringraziare i ministeri e le istituzioni per l'attenzione mostrata nei confronti dell'azienda e del suo personale - prosegue la nota - Meridiana si impegna a continuare, nell'ambito dei colloqui che verranno avviati con le organizzazioni sindacali, il percorso suggerito dal Governo nell'interesse dei dipendenti e auspicando pertanto il completamento del processo in tempi brevi. Meridiana - è la conclusione - accoglie l'invito del governo di proseguire la discussione sugli aspetti tecnici attinenti il trattamento di mobilità già da lunedì 27 ottobre".