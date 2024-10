L'assessore regionale dei Trasporti Massimo Deiana ha incontrato, questa sera a Cagliari, le organizzazioni sindacali di Meridiana per discutere le ipotesi di lavoro nella gestione dei 1.634 esuberi. In apertura dell'incontro, tenutosi nell'assessorato dei Trasporti, è intervenuto il presidente Francesco Pigliaru, che ha sottolineato la continuità di presenza al tavolo da parte della Regione e ribadito l'impegno per garantire l'attenzione del Governo sulla vertenza.

Una riunione dall'esito soddisfacente, secondo l'assessore, che ha anche ribadito di credere che “Meridiana non sia una “bad company” destinata al sacrificio” e che non è venuto meno il ruolo importante della Regione nella vertenza. “Anche l'incontro odierno è stato positivo - ha dichiarato l'esponente della giunta Pigliaru – e continuiamo a tenere aperto un canale di interlocuzione tra la società e i sindacati, al di là dei canali istituzionali, e oggi abbiamo presentato alle organizzazioni sindacali le controproposte dell'azienda”.

Il prossimo passo è riunire tutte le parti per la prosecuzione del dialogo. “A brevissimo contatterò Meridiana e cercheremo di costruire una base sulla quale mettere nuovamente, per la prima volta dopo diverso tempo fuori dalle procedure di licenziamento, azienda e sindacati attorno a un tavolo per discutere dei problemi di prospettiva. La strada è molto difficile - ha concluso il titolare dei Trasporti - ma abbiamo riscontrato timidi segnali di disponibilità dalla dirigenza e altrettanto timidi ma significativi segnali di disponibilità da parte dei sindacati".