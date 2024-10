Venerdì nero sui cieli sardi, con la compagnia aerea Meridiana costretta a cancellare 26 voli a causa dell'assenza per malattia di numerosi piloti e assistenti di volo, colpo di coda della lunga vertenza sugli esuberi.

Annullati i collegamenti da Olbia per Bologna delle 7.25 e delle 19.25, per Cagliari delle 19.30, per Torino delle 19.35, per Milano Linate delle 8.25, 11.15, 13.15, 14.50, 17.50, per Roma Fiumicino delle 10.35, 14.10, 16.55, 20.10, per Bergamo Orio al Serio delle ore 18.

I collegamenti per Olbia cancellati sono quelli da Bologna delle 10.10, 18.45, Verona delle 11.10, Milano Linate delle 11.10, 14.10, 16.10, 17.45, 21.10, Roma Fiumicino delle 13.15, 16.40, 19.25, 22.40, Bergamo Orio al Serio delle 21.10, Torino delle 22.35.

All'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia Meridiana sta operando con un aereo "navetta" per riproteggere i passeggeri dei voli cancellati.