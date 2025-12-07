Un uomo di 51 anni, residente a Tuili e soggetto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato durante la serata di ieri, sabato 6 dicembre, a Sanluri durante un'operazione congiunta dei Carabinieri. L'uomo è stato individuato in città da una pattuglia dei Carabinieri, che ha ricevuto supporto dalle Stazioni di Gesturi e Nuraminis.

La sua presenza fuori dal comune di residenza ha attirato l'attenzione delle autorità poiché aveva già violato prescrizioni giudiziarie in passato.



Dopo aver accertato la violazione, l'uomo è stato arrestato e riaccompagnato a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice per il rito direttissimo nella mattinata successiva.

Questo episodio sottolinea l'impegno costante dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle misure di prevenzione e nel contrastare comportamenti che possano minacciare la sicurezza pubblica.