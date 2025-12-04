È stato arrestato nella serata di ieri un 48enne di Selargius, autista e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai Carabinieri mentre violava il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare che gli era stato notificato poche ore prima.

Secondo quanto accertato, i militari della Stazione di Selargius sono intervenuti presso l’abitazione dei familiari dell’uomo, trovandolo all’interno nonostante l’ordine dell’Autorità giudiziaria gli imponesse il divieto assoluto di avvicinarsi e di fare ritorno in quella casa. Di fronte alla violazione evidente, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito agli arresti domiciliari nel nuovo domicilio ad Assemini, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo fissati per questa mattina.