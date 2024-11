Si è appena conclusa l'udienza di convalida dell'arresto di un uomo di 39 anni residente a San Gavino Monreale al Tribunale di Cagliari. Il giudice ha concesso i termini per la difesa e ha rinviato il procedimento a una data futura.

L'uomo era stato arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. In uno stato evidente di agitazione, probabilmente a causa di un eccessivo consumo di alcol, aveva urinato sulla vetrata esterna di un bar vicino alla stazione ferroviaria, davanti a numerosi passanti.

Successivamente, come riferito dalle forze dell'ordine, aveva attaccato verbalmente e fisicamente un cittadino che lo aveva richiamato per il suo comportamento. I Carabinieri, chiamati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti per controllare la situazione e durante l'operazione l'uomo ha mostrato un'inattesa aggressività, spingendo e colpendo violentemente uno dei militari. Gli agenti hanno dovuto immobilizzarlo prima di poterlo portare in caserma per gli accertamenti di legge.

Dopo le procedure standard, l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di oggi. Le indagini sono in corso presso la Stazione dei Carabinieri di San Gavino Monreale per fare luce sulla sequenza esatta degli eventi.