Nelle campagne di Paulilatino, nell'Oristanese, un violento litigio tra due agricoltori ha avuto esiti drammatici ieri pomeriggio: il 60enne aggressore ha colpito il vicino 49enne con la benna del trattore, causandogli una grave ferita alla gamba.

L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato immediatamente ricoverato in codice rosso. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno arrestato il responsabile per tentato omicidio dopo che quest'ultimo, fuggito inizialmente, è stato rintracciato poco dopo l'aggressione. La discussione tra i due agricoltori, entrambi proprietari di terreni nella zona di Funtana Sassa, sembra essere nata da contrasti sull'utilizzo dei terreni stessi. Durante lo scontro verbale, il 60enne ha improvvisamente preso di mira il suo vicino con la benna del trattore, provocando danni anche all'auto dell'uomo colpito prima di darsi alla fuga. Grazie all'intervento tempestivo degli amici della vittima, è stato possibile allertare i soccorsi che hanno raggiunto il luogo dell'aggressione nonostante le difficoltà dell'area impervia. Il 49enne è stato stabilizzato sul posto e trasportato al Brotzu, dove i medici hanno confermato che non corre pericolo di vita. I carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno individuato e arrestato il 60enne poche ore dopo l'accaduto. Attualmente si trova detenuto in attesa delle dovute procedure legali.