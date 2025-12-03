È stata sorpresa fuori dalla sua casa, a Villacidro, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, come stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari lo scorso luglio.

La donna, pensionata 71enne e già nota alle forze dell’ordine, è stata quindi arrestata durante le prime ore del mattino di oggi, mercoledì 3 dicembre, dai Carabinieri della Stazione di Villacidro.



I militari hanno individuato la donna in via San Gavino Monreale mentre si trovava al di fuori dell'indirizzo dove avrebbe dovuto restare. Dopo aver ricostruito l'accaduto, la donna è stata portata in caserma per le formalità di rito e successivamente riportata a casa sotto arresti domiciliari, in attesa dell'udienza con procedura direttissima fissata per la stessa mattina dall'Autorità Giudiziaria.





