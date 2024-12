La presidente dell'Anci Sardegna, Daniela Falconi, ha lanciato un forte appello durante l'assemblea dei sindaci sardi a Cagliari, sottolineando l'importanza di concentrarsi sulle basi della sanità, ovvero i cittadini.

Falconi ha evidenziato la necessità di ripensare alla medicina di prossimità e alle cure territoriali come priorità, per evitare sovraccarichi negli ospedali.

Anche il Partito Democratico si è espresso a favore di un ripensamento del sistema sanitario regionale, con la presidente della commissione Sanità, Carla Fundoni, che ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per proporre soluzioni concrete. L'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha ribadito la volontà di migliorare la rete territoriale sanitaria per ridurre le liste d'attesa e garantire cure di qualità in Sardegna.