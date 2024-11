Un'operazione dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova si è conclusa durante la notte con l'arresto di un disoccupato marocchino di 29 anni, già noto alle autorità, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un veicolo rubato.

Tutto è cominciato con una denuncia di furto presentata settimane fa alla Stazione Carabinieri di Uta da un residente il quale aveva segnalato il furto della sua Renault Clio vicino a casa sua. La vettura, oggetto di ricerca da parte della polizia, è stata individuata in movimento la scorsa notte in via Cagliari a Dolianova, nei pressi di un supermercato.

I Carabinieri, identificando l'auto rubata, hanno immediatamente intimato l'alt al conducente.Una volta avvistata la pattuglia, il guidatore ha cercato di evitare il controllo manovrando all'indietro e speronando il veicolo di servizio, finendo poi fuori strada e bloccato in una cunetta. Dopo aver abbandonato l'auto, il sospetto ha tentato la fuga a piedi lungo la strada cercando di fermare altri veicoli. Inseguito e bloccato dai Carabinieri, ha opposto resistenza durante l'arresto, cercando di sfuggire con calci e pugni, ma è stato immobilizzato con successo.

Dopo aver arrestato il giovane di 29 anni, i Carabinieri si sono concentrati sull'auto rubata, all'interno della quale è stata trovata una donna di 40 anni, residente a Dolianova, che è stata denunciata a piede libero per ricettazione in concorso. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso, inclusa una smerigliatrice a batteria, presumibilmente rubati.

Il veicolo recuperato è stato sequestrato e sarà conservato in attesa di ulteriori accertamenti. L'arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza dove ha trascorso la notte in attesa del processo direttissimo in corso.