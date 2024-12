I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente in paese, per detenzione di sostanze stupefacenti e materiali destinati alla coltivazione.

L’operazione è stata avviata quando i militari, in via Vico 1° Nazionale, hanno notato il giovane muoversi con un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, come riferito dai militari, è stato trovato in possesso di residui di sostanza stupefacente, che gli investigatori ritengono essere cannabis. Questo ha portato a una perquisizione domiciliare, dove è emerso un quantitativo complessivo di 92 grammi di cannabis e 2,89 grammi di hashish.

Oltre alle droghe, sono stati sequestrati due bilancini di precisione, un telo termico, due lampade UV impiegate per la coltivazione indoor, un vasetto contenente semi di cannabis, un coltello intriso di residui di hashish e vari materiali per il confezionamento, tra cui rotoli di carta stagnola.

Il giovane è stato immediatamente tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.

L’intero quantitativo di stupefacente e il materiale sequestrato sono stati posti sotto custodia e saranno trasferiti presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari per ulteriori accertamenti.

Le indagini continuano per verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altre attività illecite nella zona, sottolineando l’impegno dei Carabinieri nel contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti.