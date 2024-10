Contro le nuove tariffe per il trasporto merci da e per la Sardegna, che registrano rincari del 10%, si è fatto sentire il deputato del Pdl Mauro Pili. Il parlamentare, insieme a un centinaio di militanti del movimento “Unidos” e del sindacato Trasporto Unito (che attraverso il suo coordinatore ha annunciato il blocco dei porti sardi e nazionali dal 10 al 14 giugno) hanno occupato pacificamente il traghetto “Bonaria” della Tirrenia. Sono saliti all’alba di sabato sulla nave in partenza da Arbatax verso Cagliari, esponendo bandiere e striscioni recanti la scritta: “Basta monopoli”.

Il blitz è terminato nel capoluogo intorno a mezzogiorno, dopo una nota ufficiale del ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi, cha ha dichiarato: “L'iniziativa messa in atto stamane dal deputato sardo Mauro Pili che, insieme a decine di amministratori dell'isola, movimenti e sindacati degli autotrasportatori, ha duramente protestato contro i rincari dei trasporti in Sardegna, tocca una questione delicata, quella della continuità territoriale dei sardi e della Sardegna. Al più presto – ha aggiunto Lupi – ci sarà un incontro utile per decidere le iniziative da mettere in atto allo scopo di rendere effettivo il diritto alla continuità territoriale da e per l’Isola".