Marisol Castellanos, ballerina 18ene con origini cubane e una formazione italiana, si trova attualmente in Sardegna con il Balletto di Roma per esibirsi in una produzione natalizia de "Lo Schiaccianoci", diretta da Massimiliano Volpini e con la musica di Čajkovskij, scene e costumi di Erika Carretta. Con un impressionante curriculum che include il secondo posto al Circuito Danza e la vittoria del Premio della Critica ad Amici 2023, Marisol sarà la protagonista delle performance in programma il 27 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Verdi di Sassari, il 28 alle 17 e alle 20.30 e il 29 alle 16.30 presso il Teatro Massimo di Cagliari per la Stagione de La Grande Danza del Cedac.



"Ho iniziato a danzare a 7 anni e non mi sono più fermata", ha detto la ballerina che, nel 2020, a soli 14 anni, ha partecipato a "Italia's Got Talent"per poi approdare ad "Amici 23", il talent show diretto da Maria De Filippi, dove era allieva della docente Alessandra Celentano.

"La mia maestra è Emily Angelillo, è l'insegnante che mi ha scoperta, per prima ha riconosciuto il mio talento e insieme allo staff di Dance 4 mi ha formata - ha detto Marisol -. Grazie a loro ho intrapreso il percorso per entrare nel mondo del lavoro. 'Amici' è uno di quei rari programmi in cui la danza viene esplorata e proposta al pubblico televisivo, io con la mia famiglia l'ho sempre guardato, era una delle occasioni in cui potevo godere di quest'arte: partecipare ad 'Amici' è sempre stato un sogno, a 17 anni ho deciso di tentare. Sono arrivata seconda e adesso danzo con il Balletto di Roma in C'era una volta Cenerentola e Lo Schiaccianoci".

Il racconto della sua vita sembra quasi una fiaba contemporanea con un lieto fine. Nonostante ciò, non è stato immune da ostacoli come piccoli infortuni, periodi difficili e persino la malattia, superata grazie anche alla passione per la danza. Nel balletto Lo Schiaccianoci, considerato uno dei capolavori della storia del balletto, Marisol ha il ruolo di Clara. "È una versione nuova - spiega l'artista -, il coreografo Massimiliano Volpini l'ha ambientata in una moderna metropoli e i protagonisti sono dei ragazzi di strada che cercano di ricreare le atmosfere del Natale con un albero fatto di bottiglie, i loro abiti sono fatti di stracci. Schiaccianoci è l'eroe, mentre l'antagonista, il Re dei Topi, con la sua ciurma verranno sconfitti, ma alla fine faranno tutti pace, danzando insieme nel valzer finale".

"Il mio sogno è viaggiare con la danza - ha detto Marisol -mi nutro delle soddisfazioni che mi dà quest'arte, delle sensazioni, inspiegabili forse e delle emozioni che si provano danzando sul palco, specialmente in teatro, davanti al pubblico".