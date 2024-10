“Uno dei miei obiettivi è quello di cantare ancora di più, magari pubblicando un brano mio che valorizzi la Sardegna, chi lo sa!”. Aveva rilasciato questa dichiarazione durante un’intervista ai microfoni di Sardegna Live, esattamente un anno fa, Maria Paolucci, guida turistica e travel creator originaria di Domusnovas, pittoresco paese nel Sulcis, che ora si lancia in una nuova avventura tutta musicale.

La 29enne, conosciuta per le sue innumerevoli avventure e l’arte di raccontare la Sardegna, ha portato migliaia di persone a scoprire le bellezze dell’Isola. Con oltre 130.000 follower tra Instagram e TikTok, ha costruito una community appassionata e desiderosa di scoprire ciò che il mondo ha da raccontare. Trasformando la sua solida formazione in un'attività imprenditoriale grazie ai video postati sui social, dopo aver condiviso le sue esperienze di viaggio su TikTok e Instagram, ha fondato la sua attività nel 2021, organizzando esperienze uniche.

Ora la poliedrica Maria è tornata, visto che non è nuova in questo mondo, a cantare, e debutta da solista con il suo singolo "Viaggio", omaggio appassionato al mondo dei viaggi e alla Sardegna, disponibile dallo scorso 26 gennaio in tutti gli store digitali e streaming online.

Cantante da tantissimi anni e con la passione per la musica fin da quando era bambina, Maria ha girato per tutta l'Italia tra provini e audizioni, “X Factor”, “Areasanremo”, “Sanremo Giovani”, “Amici”, ha fatto parte di un duo, poi l'arrivo della pandemia nel 2020 le ha fatto accantonare provvisoriamente la musica. Ora la spumeggiante 29enne è pronta a debuttare come solista e lo fa dedicando una canzone a chi, come lei, ama viaggiare.

“Il singolo 'Viaggio' è un vero e proprio viaggio musicale che si intreccia perfettamente con la mia passione per l'esplorazione del mondo – afferma Maria Paolucci - Le parole coinvolgenti e la melodia avvincente catturano l'emozione e l'entusiasmo di viaggiare e scoprire nuovi luoghi. La canzone è un inno alla libertà e all'avventura, senza mai dimenticare le proprie radici, riflettendo la mia vita come guida turistica e viaggiatrice”.



“Il brano – prosegue Maria - scritto in collaborazione con il talentuoso Zeep, autore e cantautore, e prodotto dal producer Mark Tembo, è anche sigla del mio primo programma televisivo intitolato "In Viaggio con Maria Paolucci," andato in onda sulla televisione regionale sarda, Telecostasmeralda, a ottobre 2023”.



“Grazie a tutti coloro che la mi sostengono e non smettono di credere in me – conclude Maria -Sperando che 'Viaggio' possa ispirare le persone a esplorare il mondo e seguire le proprie passioni".



Ascolta “Viaggio” su Spotify https://open.spotify.com/track/7KYvf4ukyNxMCRJ2C8ymGh?si=FO7d4eZwQG-oTf_SX3GxVQ