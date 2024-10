“A seguito della morte di Andrea Altea, deceduto durante una battuta di caccia, due individui hanno pubblicato su Facebook dei post inaccettabili, stiamo valutando se ci sono gli estremi per una querela, intanto vi invito a segnalare il loro profilo poiché fomenta l'odio, in modo tale che come prima cosa si ottenga il blocco del loro profilo Facebook. Per quanto riguarda il dottore faremo una segnalazione all'ordine dei medici. La morte va sempre rispettata.

Grazie a tutti quelli che vorranno condividere questo post”.

Sono le parole di Marco Efisio Pisanu, presidente dell’associazione Sarda Caccia Pesca e Tradizione che, insieme ai suoi colleghi dell’Ucs e dell’Anlc, va dritto sicuro e annuncia una battaglia giudiziaria mirata: la vicenda, triste e dolorosa, è stata segnata in questi scorsi giorni anche da numerosi post e insulti shock sui social.

Intanto, è intenzione delle associazioni venatorie, valutare un’azione legale contro chi ha inopportunamente pubblicato frasi orribili contro l’assessore comunale morto ad Aggius, durante una battuta di caccia.