E’ polemica a Palau sull'uccisione di una mandria di undici mucche, in seguito ad un'ordinanza del sindaco Francesco Pala, che dalla morte del loro padrone, avvenuta nel 1996, vagavano in località Coluccia.

Gli animali sono stati ammazzati ieri. Un video, poi postato sui social network, ritrae alcuni animali agonizzanti, nelle ultime ore di vita, video da cui il Comune di Palau si è subito dissociato, stigmatizzando la pubblicazione e preannunciando l'apertura di una indagine interna. Per una questione di sicurezza e incolumità pubblica, negli anni si sono organizzate diverse tecniche per la cattura dei bovini in stato di abbandono, diventati ormai selvatici, che vagavano in località "Coluccia", nell'agro di Palau, causando diversi problemi di incolumità pubblica, tanto da portare il sindaco di Palau a firmare un'ordinanza urgente per il loro abbattimento.

"Nel corso della Conferenza di Servizi del 13 aprile si è stabilito di procedere, come ultima ratio, all'abbattimento degli animali secondo le prescrizioni della normativa vigente, attraverso la tecnica dell' "abbattimento selettivo", già utilizzato nell'Arcipelago della Maddalena per il contenimento della popolazione di ibridi di cinghiale. Il ruolo dei Veterinari, oggi, era quello di accertare la morte dei bovini per disporne lo smaltimento delle carcasse", precisa in una nota il Servizio veterinario di Sanità Animale della Asl di Olbia.

Il sindaco di Palau ha poi precisato che "l'amministrazione ha avviato un'inchiesta interna per verificare se ci siano state delle inadempienze nell'applicazione dell'ordinanza comunale da parte dei "Selecontrollori" abilitati e incaricati dell'abbattimento dei bovini".