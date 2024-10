Ieri pomeriggio a Monserrato i carabinieri della locale Stazione hanno notificato ad un 40enne del posto un’ordinanza che dispone l’allontanamento dalla casa familiare dell’uomo ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ormai ex convivente 45enne, vittima di maltrattamenti. La donna lo aveva precedentemente denunciato ai carabinieri.

Allo scopo di evitare che tali comportamenti persecutori e intollerabili possano avere un seguito, l’indagato dovrà trovare un’altra sistemazione alloggiativa. Sulla base poi di quelle che sono le informazioni fornite dalla vittima, sono definiti i luoghi presso i quali l'uomo non si può presentare, normalmente mantenendo una distanza di almeno 500 metri, in quanto la parte lesa abitualmente li frequenta, come ad esempio il posto dove lavora, il supermercato dove fa sempre la spesa, la casa dei genitori o di una carissima amica, eccetera.

Se il destinatario del provvedimento riuscirà a essere disciplinato, i provvedimenti si fermano al medesimo livello. Se invece egli non osserva quanto ordinatogli dall’autorità giudiziaria, diverranno sempre più restrittivi sino alla carcerazione.