Le abbondanti piogge e i temporali che da ieri si sono abbattuti sulla Sardegna hanno provocato allagamenti e disagi soprattutto nella parte meridionale dell'isola, nel Sarrabus in particolare, e in Ogliastra.

L'avviso di condizioni meteo avverse, diffuso ieri dalla Protezione civile regionale, durerà almeno fino allamezzanotte di oggi. E' allerta gialla anche per rischio idrogeologico.

Nel Cagliaritano, a Uta e Capoterra, i sindaci hanno decisodi chiudere le scuole in via precauzionale. Ieri sera nel territorio di Sarroch le piogge hanno provocato allagamenti sulla variante della strada statale 195 e la bretella da Cagliari verso Pula è stata chiusa: è stata riaperta soloquattro ore più tardi.

A Uta una famiglia è stata soccorsa dai pompieri. La casa era circondata da un metro d'acqua e i coniugi erano bloccati.

I Carabinieri della Compagnia di San Vito sono impegnati in diversi interventi nella zona di Castiadas a causa del maltempo. Alcune famiglie residenti nelle abitazioni isolate sono state accompagnate in aree più sicure a titolo precauzionale.

I vigili del fuoco di Cagliari sono bombardati dalle richieste di intervento. Una squadra e il gruppo sommozzatorisono impegnati stamattina nella zona fra San Priamo e Castiadas nel Sarrabus nel soccorso di alcune persone in difficoltà dopo che la loro auto si è ritrovata circondata dall'auto.

Per aiutare altre due persone i vigili del fuoco erano intervenuti stanotte a Capoterra, sempre per allagamenti. Sempre a Uta sono statichiusi il ponte sul Cixerri nella strada tra la Via Ponte e la viabilità in direzione Monte Arcosu, sia il ponte sommergibile sottostante via Sant'Ambrogio.

La Statale 125, dal chilometro 30 al 47, tra Burcei e San Priamo, è impraticabile a causa di allagamenti e detriti. Discorso analogo lungo la 125 var dal km 98 al 102 nella zona di Tertenia.

I Carabinieri presidiano in via precauzionale il ponte Camisa di Castiadas.

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono impegnati nel territorio, unitamente con personale dei Vigili del Fuoco, in interventi di monitoraggio e sopralluogo a causa delle avverse condizioni meteo.

In particolare i pericoli potrebbero presentarsi nella zona di Uta ove le forti piogge stanno minacciando la praticabilità della SP1 in alcuni tratti (zona carcere/ zona Santa Lucia).

Monitorati anche il rio gutturu mannu e guttureddu, dove però i rischi di tracimazione riguardano zone campestri lontane dalle abitazioni. Al momento non risultano danni, feriti o evacuazioni in corso.

Voli in ritardo in partenza dall'aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di una tempesta di fulmini che ha impedito i rifornimenti degli aerei in pista.

Il rio Santa Lucia si è ingrossato a dismisura per le imponenti piogge delle ultime 12 ore.

Uno dei muri del campo sportivo ha ceduto sgretolandosi a causa delle abbondanti piogge caduti nel territorio ogliastrino per tutta la mattina.