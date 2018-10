Maltempo in Sardegna. Piogge e temporali per tutta la settimana

Le piogge saranno intense fino al 10 con cumulati anche fino ai 40 millimetri sul settore orientale

Di: Ansa

Con le prime intense precipitazioni del 9 ottobre arriva anche l'allerta della Protezione civile regionale per alcune zone della Sardegna, in particolare Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

L'avviso di criticità ordinaria (codice giallo) è valido sino alla mezzanotte di mercoledì 10. L'attività temporalesca potrà, inoltre, essere associata a forti raffiche di vento e grandinate.

Nel frattempo si registra qualche allagamento sulla variante della statale 195 all'altezza di Sarroch. Il sindaco Salvatore Mattana ha annunciato su Facebook che "si sta procedendo alla chiusura del tratto della bretella da Cagliari verso Pula", raccomandando "prudenza" agli automobilisti.

LE PREVISIONI METEO Pioggia e temporali per tutta la settimana in Sardegna, in particolare nel cagliaritano con cumulati che nella nottata del 9 ottobre potrebbero raggiungere anche gli 80 millimetri (circa 600 i millimetri di pioggia che cadono in un anno nella zona). Le previsione fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu parlano chiaramente di pioggia almeno fino alla prossima settimana.

Le temperature sono in diminuzione con massime comprese tra i 18 e i 22 gradi. La ventilazione sarà da scirocco e si rinforzerà nella giornata del 10 sul versante occidentale con picchi di 60 chilometri orari sul versante occidentale e le Bocche di Bonifacio.

Lo scirocco rimarrà sull'isola fino a lunedì 15.

"Un esteso sistema di aria depressionaria sull'Atlantico settentrionale favorisce l'afflusso di correnti umide e instabili sulle nostre regioni - spiegano gli esperti dell'aeronautica - Per tutta la giornata del 9 il cielo sarà coperto con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, localmente anche di moderata e forte intensità. Intensificazione dei fenomeni nella nottata soprattutto nel cagliaritano con temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio di domani e nuovo peggioramento in serata".

Secondo le previsioni in Sardegna, e in particolare nell'area meridionale e orientale, cadranno in media tra i 10 e i 20 millimetri di pioggia. Le piogge saranno intense fino al 10 con cumulati anche fino ai 40 millimetri sul settore orientale. Il maltempo non lascerà l'isola nemmeno giovedì 11 con piogge nelle parte orientale e tempo variabile in quella occidentale.