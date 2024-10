Il maltempo delle scorse settimane ha causato a Banari una situazione che ha creato notevoli difficoltà, non solo per gli spostamenti, ma anche per le forniture di cibo e medicinali.

Dopo due settimane di disagi, oggi sono finalmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria che consentiranno la riapertura della strada provinciale 41 bis che collega Banari con Siligo, chiusa dopo che un nubifragio aveva causato il parziale cedimento di un ponticello.

Il paese è rimasto parzialmente isolato, con gli abitanti costretti a percorrere decine di chilometri in più per raggiungere la statale 131.

La Provincia di Sassari, dopo diversi sopralluoghi con i sindaci dei due Comuni, ha reperito le risorse necessarie per realizzare prima un intervento di manutenzione straordinaria che consenta in tempi brevi la riapertura della strada e a seguire la progettazione di una nuova opera adeguata alla normativa e dimensionata secondo la portata del fiumicciattolo che scorre sotto il ponte.

Il progetto dovrebbe essere pronto a luglio, quindi si procederà con la gara d'appalto per il nuovo ponte. "Da parte della Provincia è stato fatto uno sforzo finanziario importante - sottolinea l'amministratore Pietro Fois - È stato fatto un enorme sforzo tecnico e un lavoro certosino per recuperare dalle pieghe del bilancio le risorse necessarie. Auspichiamo che l'emergenza possa essere risolta entro poche settimane".