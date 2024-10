Il Lotto premia la provincia di Sassari nel concorso di sabato 2 dicembre. Naciate dalla dea bendata della fortuna, come riporta Agipronews, Olbia e a Telti, dove sono stati vinti rispettivamente 92.500 e 50mila euro, grazie alla combinazione 2-74-75 sulla ruota di Cagliari.

La giocata fortunata ha fruttato tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,09 miliardi in questo 2023.