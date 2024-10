Il Parco Nazionale dell'Asinara organizza per venerdì 22 gennaio la giornata conclusiva della campagna di sensibilizzazione “Clean Sea Life”. All’evento in live streaming interverranno il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e la parlamentare algherese Paola Deiana.

“Si tratta di un progetto straordinario – afferma la parlamentare del Movimento 5 stelle - che in quattro anni ha coinvolto 170.000 cittadini, rimosso 112 tonnellate di spazzatura dai mari e portato la problematica dei rifiuti abbandonati o persi in mare pericolosissimi per gli ecosistemi marini, all’attenzione dell’opinione pubblica. La consapevolezza di ciò che accade intorno a noi è il primo passo verso il vero cambiamento. Un cambiamento in cui credo fortemente, tradotto, ad esempio, in concretezza con la legge Salvamare, di cui sono relatrice”.

Inoltre, la deputata ringrazia e si complimenta “con tutti gli operatori coinvolti nel progetto e tutte le persone che ha hanno dato il proprio contributo nella realizzazione di questo progetto europeo, coordinato dal Parco Nazionale dell'Asinara e co-finanziato dalla Commissione europea, nella lotta ai rifiuti in mare”.

E’ possibile seguire entrambi gli eventi in live streaming su: YouTube: www.youtube.com/CleanSeaLIFE, Facebook: www.facebook.com/PNAsinara e Matex TV: canale 272 del digitale terreste (Sardegna).