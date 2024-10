“E poi arrivano quelle scoperte che non vorresti mai fare... scoperte che fanno male al cuore solo a pensarci. Quanto può essere spietata una persona per fare una cosa del genere?”.

I volontari dal cuore d’oro di Sestu “Amico Mio Onlus” del rifugio per le bestiole abbandonate, raccontano una storia davvero assurda, crudele, che pian pianino (forse) avrà un lieto fine. Oggi Linus è stato visitato dai veterinari specialisti per gli occhi, come potete vedere dalla lastra è stato sparato nel muso e presenta il cranio pieno di pallini.

“Linus non potrà più tornare a vedere – raccontano amareggiati i volontari sestesi - Nonostante questo, lui non prova dolore o fastidio, anzi è sempre molto felice, si orienta benissimo con l’olfatto, adora tutti i cani ed è dolcissimo con le persone, emblema di resilienza e forza, la forza di recuperare la fiducia nonostante il grave trauma subìto. Siamo onorati di poterci prendere cura di te creatura speciale, diventeremo i tuoi occhi”.

Benvenuto Linus

“Benvenuto Linus, ciò che rimane di un cane da caccia. Qualche giorno fa un’amica volontaria attiva in Sardegna ci ha mandato la sua richiesta disperata di aiuto, un cane cieco, abbandonato vicino a Nuoro tempo fa che aveva i giorni contati e rischiava di entrare al canile. ll canile – aggiungono da “Amico Mio Onlus Sestu - è durissimo per i cani che hanno la vista, figuriamoci per i cani ciechi!! Nonostante le decine di emergenze che stiamo affrontando in questi mesi, abbiamo trovato un posticino per lui e adesso è al rifugio al sicuro, prestissimo faremo una visita oculistica specialistica con la speranza di riuscire a capire cos’è successo a questa povera creatura”.

Info e aiuti per i volontari: www.associazioneamicomio.it

Facebook: https://www.facebook.com/groups110659445633419/