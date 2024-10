Linea Verde va alla scoperta della Sardegna più autentica tra il mare di Alghero e le montagne del Supramonte. Qui grazie ad un progetto fortemente innovativo si cerca di coniugare attività agricola e ospitalità turistica per dare nuove opportunità ai giovani che stanno tornando alla terra.

Cardini di questo progetto sono le aree naturalistiche: quella di Porto Conte che si specchia sul mare di Capo Caccia e quella del Supramonte. È questo il viaggio che compiono nella puntata di Linea Verde, in onda il 23 aprile su Rai1 alle 12.20, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla.

Patrizio si concentra sul parco di Porto Conte e va alla scoperta della prima cantina subacquea d’Italia e di un caseificio che fa il formaggio col caglio vegetale. Queste imprese agricole sono legate al parco da un protocollo di rispetto ambientale e in Sardegna le produzioni biologiche sono ormai sinonimo di massima qualità.

Ma c’è un altro prodotto emblematico: il carciofo spinoso di Sardegna, il fiore della Primavera. Patrizio indaga i segreti di questa agricoltura di specialità: dal campo fino ai sottoli sfruttando l’eccezionale extravergine che si ottiene dalle olive Bosane. Daniela s’inerpica invece sulle montagne del Supramonte in compagnia di un giovanissimo chef-biologo che, innamorato di queste montagne, ha deciso di cucinare con le erbe spontanee le ricette arcaiche dei pastori.

Ma prima di provarsi con la cucina sarda, Daniela va alla scoperta di una raro formaggio di capra prodotto da una giovanissima coppia che ha cominciato ad usare il latte di capra per allattare i figli e poi si è impegnata nella produzione casearia. Cose che accadono solo in un paradiso di natura e cultura come la Sardegna.