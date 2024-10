La Fiera di Cagliari colma in attesa di vedere Big Luciano esibirsi sul palco del Padiglione E insieme alla sua band. Un’attesa durata qualche mese, visto il rinvio, per motivi di salute, del concerto previsto per la primavera scorsa.

I fans sardi hanno saputo aspettare il Liga con il suo “Made in Italy Tour”. Un tutto esaurito fin dall’annuncio dell’arrivo in terra sarda del cantautore emiliano a conclusione del suo viaggio in tutta l’Italia, perché da lunedì Lucianino, per un po’ si dedicherà esclusivamente al suo film, la cui uscita nelle sale è prevista per il 2018.

Un successo annunciato e confermato. Il calore di sardi si è percepito fin dalla lunga fila all’ingresso. Generazioni diverse che si sono incontrate, mescolate e come un fiume in piena hanno cantato e ballato per tutta la durata del concerto. Tutti uniti dalla stessa grande passione per Luciano Ligabue e, lui presente con la sua energia e la sua grinta pronto a non deludere. E così è stato. Due ore di concerto ricche di emozioni, un continuo interagire con il pubblico che, entusiasta, ha risposto con applausi ed esultanze. Luciano, che con la sua calda voce, pronuncia quella frase: “Chiedo scusa per il ritardo, grazie per avermi aspettato”, parole che hanno infuocato gli animi delle circa 5000 persone presenti.

Ventiquattro successi scelti ad hoc dal suo immenso repertorio: dalle canzoni dell’ultimo album "La vita facile", "Mi chiamano tutti Riko" ai vecchi classici come “Certe Notti” a “Ci sei sempre stata”, a “Piccola stella senza cielo”, “Non è tempo per noi”, per citarne alcune.

A far da cornice a questo fiume di emozioni ed energia, le immagini del suo ultimo lavoro cinematografico proiettate sul palco.

Saluta i suoi fans, dando l’appuntamento al giorno seguente e accompagnato dalle note di “Urlando contro il cielo” conclude la prima tappa del tour a Cagliari.