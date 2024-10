Letti Covid quasi esauriti nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, e davanti all'aumento dei contagi l'Ats, per far fronte a eventuali nuovi ricoveri, riapre il reparto Covid anche all'ospedale Marino di Alghero. A Malattie infettive, che da circa un mese aveva ripreso anche i ricoveri dei degenti ordinari, i 9 posti letto riservati ai pazienti covid su 11 sono tutti occupati. Una persona malata di covid è ricoverata in terapia intensiva.

E l'Aou precisa che vi è la possibilità di aumentare il numero di posti letto in maniera modulabile.

Questo a fronte di un costante aumento del numero dei contagiati, nel capoluogo e ad Alghero. A Sassari in un solo giorno sono stati registrati 15 nuovi casi di positività, portando il totale a 127, più 125 persone in quarantena. Ad Alghero i positivi sono 77 e le persone in quarantena 102.