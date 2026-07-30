La musica possiede l'incomparabile potere di scavalcare le barriere del tempo, facendosi custode inalienabile della memoria collettiva e ponte spirituale tra generazioni. Non è semplice intrattenimento, ma un'esigenza ontologica dell'anima: una forma d'arte superiore capace di restituire voce a chi non ce l'ha, di curare le ferite dell'esistenza e di trasformare l'esperienza individuale in un sentimento universale condiviso. In una società contemporanea spesso frammentata e frenetica, l'esperienza del concerto dal vivo si riconferma uno degli ultimi riti sacri collettivi, un tempio laico in cui migliaia di cuori tornano a battere al medesimo ritmo, ritrovando nelle note e nelle parole d'autore un senso di identità, empatia e profonda umanità.

Quello a cui la Sardegna ha assistito nei concerti di fine luglio è stato un doppio evento di rara intensità emotiva e artistica. Cristiano De André, unico vero ed eletto erede del patrimonio musicale deandreiano, ha conquistato l’isola in due tappe monumentali: prima il 26 luglio all’Arena Fiera di Cagliari, trasformata per l’occasione in un tempio laico a cielo aperto, e la sera seguente, il 27 luglio, nello scenario maestoso e incantato del Teatro Archeologico di Tharros, affacciato sul mare della penisola del Sinis.

Non una semplice celebrazione nostalgica, né un mero esercizio di memoria familiare, ma un autentico atto di rigenerazione poetica e musicale: un doppio appuntamento che ha registrato un'affluenza straordinaria e festosa, a testimonianza di quanto la Sardegna — terra amatissima da Faber e sua dimora d'elezione — custodisca nel proprio DNA culturale un legame viscerale e indissolubile con le parole e le melodie della famiglia De André.

Dietro il successo di queste due serate c’è stato il lavoro impeccabile di macchine organizzative capaci di coniugare la spettacolarità dal vivo con la valorizzazione del territorio e l'impegno socio-culturale.

La tappa cagliaritana all’Arena Fiera è stata coordinata con cura meticolosa da Rock’n’Beer e dall’Associazione Eventi Beneficienza Valledoria, in stretta e proficua collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. Un’intesa che ha garantito un'acustica perfetta, un'accoglienza calorosa e una gestione logistica impeccabile per le migliaia di spettatori accorsi nella capitale isolana.

​La tappa di Tharros, nella suggestiva cornice delle rovine puniche e romane, si è inserita come gemma di punta all'interno del prestigioso festival “I Giganti dell'Arte 2026”, promosso dalla Fondazione Mont'e Prama, la cui serata musicale è stata realizzata in armonica sinergia con il festival Dromos. Un connubio tra archeologia, paesaggio marino e grande canzone d'autore che ha regalato scorci di rara bellezza.

​Sul palcoscenico, Cristiano De André ha offerto una prova artistica di statura superiore. L'artista non si limita a interpretare il repertorio paterno: lo abita dall'interno con la sicurezza di chi quelle canzoni le ha viste nascere e la sensibilità di un virtuoso polistrumentista. Alternandosi con disinvoltura tra violino, bouzouki, pianoforte, chitarra classica ed elettrica, Cristiano ha impresso ai brani una veste sonora dinamica, fresca e viscerale.

​Gli arrangiamenti — curati con sensibilità moderna insieme a Luciano Luisi (tastiere) — riescono nell'impresa di far convivere la matrice folk ed etnica originale con energiche scosse rock e sontuose aperture sinfoniche. Ad affiancarlo, una band straordinaria in perfetta sintesi simbiotica: la chitarra graffiante e poetica di Osvaldo Di Dio, il basso granitico di Davide Pezzin e la batteria pulsante di Ivano Zanotti. Un'alchimia sonora travolgente che valorizza la parola poetica senza mai sovrastarla.

Cristiano ha dimostrato al pubblico come le composizioni di Fabrizio De André rimangano straordinariamente attuali, capaci di interpretare le piaghe, le speranze e i dubbi del nostro presente con una prescienza profetica: ​la denuncia della guerra e il dolore innocente (l'esecuzione di "Sidùn" ha gelato il sangue e commosso le platee. Il pianto del padre sul corpo straziato del figlio travolto dai carri armati a Beirut non è una cronaca del passato: è l'urlo straziante che si leva oggi da ogni teatro di guerra contemporaneo. Faber ci ricorda che la guerra annulla la dignità umana e che di fronte al dolore degli innocenti non esistono ragioni di Stato che tengano), ​l'ipocrisia del potere e delle istituzioni (con "Don Raffaè" e "Il Testamento di Tito", la satira graffiante e la rilettura laica dei Comandamenti smascherano i doppi morali, le collusioni e la corruzione del potere costituito. La critica deandreiana alla giustizia umana e al perbenismo di facciata risuona oggi più che mai come un monito contro la manipolazione della verità), ​i diritti degli ultimi e dei popoli oppressi (l'eccidio dei nativi americani rievocato in "Fiume Sand Creek" diventa il manifesto di tutti i popoli minoritari, delle culture calpestate e degli invisibili della storia. È la difesa viscerale della diversità e il rifiuto dell'omologazione imperialista. Temi e atmosfere riprese anche in "Coda di Lupo"), la rivoluzione del quotidiano e il rifiuto della violenza.

L'artista ha regalato momenti di profonda intimità dialogando con la platea, tra aneddoti e ricordi dell'etica paterna: «Fabrizio mi ha insegnato che non esistono poteri buoni e che la vera rivoluzione non passa attraverso la violenza, ma comincia nelle nostre relazioni quotidiane, a partire da come ci comportiamo con il nostro vicino di casa». Un richiamo alla responsabilità individuale, alla tolleranza e all'empatia.

L'atmosfera respirata è stata un crescendo di emozioni purissime. La prima parte del concerto, aperta dai toni intimi e dialettali di "Mêgê Mêgun" e "Â Cimma", e proseguita con perle quali "Ho visto Nina volare", "Se ti tagliassero a pezzetti", "Smisurata Preghiera", "Verranno a chiederti", "La Canzone del Padre e "Nella mia ora di libertà", è stata accolta da un pubblico attento, quasi in un silenzio reverenziale, spezzato solo da applausi scroscianti e commossi.

Nel finale si è toccato l'apice, quando le note acustiche si sono sciolte nei ritmi incalzanti di "Via del Campo", "Volta la carta", "Quello che non ho" e "Fiume Sand Creek", e l'ascolto raccolto si è trasformato in un canto corale.

​Il climax liberatorio si è toccato nei bis: sulle prime note travolgenti de "Il Pescatore", la rigidità dei posti a sedere è crollata. Il pubblico è scattato tutto in piedi a ballare, riversandosi -in risposta all'espositore invito di Cristiano- fin sotto il palco.

Centinaia di persone di ogni età — dai giovani ai fan della prima ora — si sono unite in un unico abbraccio, cantando a squarciagola fino alle conclusive e toccanti note di "Crêuza de mä" e "Canzone dell'amore perduto".

Il lungo e fragoroso applauso finale ha suggellato il trionfo assoluto di due serate destinate a rimanere negli annali della stagione estiva sarda. Cristiano De André ha dimostrato che l'eredità di Faber non è un simulacro da conservare sotto una teca di vetro, ma un fuoco vivo che continua ad ardere, a scaldare i cuori e a far riflettere... per esempio, durante due notti sarde di grandissima musica e indimenticabile poesia.

In una celebre e profonda intuizione, Arthur Schopenhauer scriveva che "La musica non esprime mai il fenomeno, ma unicamente l'essenza intima, il "in sé" di ogni fenomeno, la volontà stessa; essa non descrive la gioia o il dolore determinato, ma la Gioia e il Dolore nella loro sostanza universale".

È proprio questa metamorfosi che si compie quando la grande poesia sposa la melodia: la parola scritta travalica i propri confini semantici per farsi rivelazione metafisica ed eterna. Nel canzoniere di Fabrizio De André, sublimato e fatto vibrare dal talento polistrumentale di Cristiano, la poesia cessa di essere un concetto astratto per trasformarsi in materia viva, capace di toccare le corde più intime dell'anima e di resistere all'usura dei decenni. Il trionfo cagliaritano e la magia di Tharros dimostrano che finché ci sarà musica a vestire queste parole, la voce di Faber continuerà a tracciare la rotta per chiunque cerchi ancora la bellezza, la giustizia e la libertà.