“Un turno composto da 11 operatori, questa é la settima fondina che si spacca senza motivo. Ad oggi nessuno ci ha ancora detto perché e cosa si sta facendo per arginare un problema che mette a repentaglio la vita dei poliziotti ogni giorno”.

Luca Agati, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia – lancia nuovamente l’allarme: e il dibattito su affidabilità e qualità di armi ed equipaggiamenti in dotazione alle forze dell'ordine in Italia è sempre attuale. E' accaduto nuovamente a Cagliari, la settima fondina per la pistola che si spacca ad un agente della squadra Volanti della Questura cagliaritana.

“Siamo profondamente preoccupati – rimarca Agati - poiché le fondine dei poliziotti continuano a rompersi con estrema facilità e senza alcun preavviso, mettendo in serio pericolo l'incolumità degli operatori. Avevamo già denunciato che durante la prima settimana dell'anno sono già tre i casi di spaccatura netta del supporto in plastica che tiene ancorata l'arma al cinturone. Abbiamo chiesto nei mesi scorsi a gran voce la sostituzione delle fondine di colore bianco sprovviste di sicura ed ora queste, che godono del supporto di sicurezza, si rompono con allarmante facilità".

“La domanda è sempre la stessa – ribatte il sindacalista-sovrintendente del Sap – quanto dobbiamo aspettare affinchè i nostri agenti in turno abbaino dotazioni efficienti che daranno la certezza di lavorare in estrema sicurezza? Non abbiamo nessuna voglia di piangere altri colleghi per colpa delle lacune della nostra Amministrazione".