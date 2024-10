Terra di nessuno? No, quell’area accanto all’Oviesse-Iper Pan viale La Playa, a Cagliari, ha di fatto un “padrone”. Si tratta delle Ferrovie, tant’è che anche l’assessore comunale all’Igiene, Alessandro Guarracino, lo ha detto a chiare lettere: “Stiamo cercando insieme a loro di trovare al più presto una soluzione definitiva per risolvere”.

Degrado, incuria, una discarica a cielo aperto che rappresenta la vergognosa cartolina della città, proprio accanto al centro commerciale e di fronte al Porto dove transitano le navi: eppure, nemmeno una settimana fa, la Questura di Cagliari, per il tramite della PolFer (Polizia Ferroviaria), ha dato una bella notizia: le telecamere hanno beccato le targhe dei veicoli di chi si fermava, scaricava e andava via tranquillamente. Almeno una trentina le multe da 600 euro comminate ai responsabili, che rischiano anche una denuncia penale.

Eppure, come si evince dalle immagini fotografiche che Sardegna Live vi ripropone, quella zona è in pessime condizioni: a denunciarlo è anche il portavoce di Arrosa Collettivo, Valerio Piga, che manifesta la sua indignazione per una situazione paradossale.

I rifiuti

C’è un po’ di tutto in quel pertugio in viale La Playa, proprio all’ingresso delle palazzine antistanti un self service e in linea d’aria con il centro commerciale Oviesse – Iper Pan: addirittura, tra i rifiuti organici, cartone, plastica, vestiario, anche numerose boccette di metadone, abbandonate chissà da chi e perché.

(Foto Sardegna Live)