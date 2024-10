La Polizia di Stato ha tratto in arresto Giuseppe Apicella, 46enne napoletano, pregiudicato, per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per aver commesso altri furti in danno di esercizi commerciali.

Nel corso della mattinata di ieri l’equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Quartu Sant’Elena è intervenuto presso il supermercato Carrefour perché il personale addetto alla vigilanza aveva sorpreso un uomo mentre si accingeva a superare le barriere antitaccheggio dopo essersi impossessato della merce.

I poliziotti hanno identificato Giuseppe Apicella, 46enne, nato nel napoletano ma da tempo residente a Cagliari, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che nell’occasione si era impossessato di un paio di auricolari per supporto audio e degli occhiali per un valore di circa 50 euro.

Mentre si svolgevano i controlli di rito gli agenti hanno riconosciuto l’Apicella quale autore di tre diversi furti aggravati posti in essere il 18, 20 e 27 giugno 2018 presso diversi esercizi commerciali di Quartu Sant’Elena, per i quali erano state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza ed erano in corso le indagini per l’identificazione del responsabile. Previsto stamattina il processo con rito per direttissima