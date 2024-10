“È l’alba. La nave sta ferma in rada per circa un’ora, poi tira dritto, e ad Arbatax nemmeno si affaccia. Non perché non ci fossero passeggeri ma, sembra, per i soliti, vaghi e inspiegabili motivi tecnici, esclusi, evidentemente, quelli atmosferici, altre volte addotti a giustificazione del mancato attracco”.

Sono queste le parole del consigliere regionale del PD e sindaco di Baunei Salvatore Corrias. Ancora una volta la nave lascia l’Ogliastra senza procedere con la sosta che, invece, era in programma.

“Si ripete, inesorabile, una scena tristemente consueta, ora che inizia la stagione turistica e dal 1 luglio, nonostante gli impegni formali, non è ancora possibile prenotarsi sulla tratta Civitavecchia-Arbatax. Rinnovo il mio appello accorato - dice Corrias - affinché ci sia una soluzione duratura, che dia a noi tutti le giuste rassicurazioni sul futuro, oltre le soluzioni dell’ultim’ora, che non ci servono più. Non stiamo in rada, mobilitiamoci”.