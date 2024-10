Meno di un mese fa l’associazione no profit ASD My Sportabilità ha inaugurato lo stabilimento balneare del Lido del Sole, di fronte al faro di Olbia, gestito dall’ex calciatore e allenatore del Pisa Mario Petrone. Un progetto fondato sulle donazioni, che offre un servizio che consente a tutti di vivere il mare.

Ma nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno danneggiato i lettini dello stabilimento, attrezzato anche per persone con disabilità con passerelle di 160 metri che arrivano a due passi dal bagnasciuga, in grado quindi di dare la possibilità a chi è in sedia a rotelle di godere del mare. Operativi i bagnini operativi per tutta la giornata, i bagni a norma di legge e c’è anche uno speciale pedalò modificato che consente a chi ha necessità particolari di non rinunciare a un giro nell’acqua.

Sono dodici i lettini che sono stati squartati con un coltello. Dei tagli netti, proprio per impedire di essere utilizzati.

Il gestore, Mario Petrone, si è detto profondamente amareggiato da quanto accaduto, ma ha garantito che nonostante tutto è fortemente motivato ad andare avanti. La ragione è il sorriso di tutte quelle persone che in questo mese hanno frequentato lo stabilimento.