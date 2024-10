Una sanzione da 1 mln e 165 mila euro oltre alla confisca del bene. E' la richiesta di condanna del pm Andrea Massidda nei confronti del presidente del Cagliari Calcio, Massimo Cellino, accusato di non aver pagato 400 mila euro di Iva per una barca a vela comprata negli Usa e portata in Italia.

Davanti al giudice del Tribunale, Sandra Lepore, il pm ha confermato le imputazioni raccolte dall'Agenzia Doganale di Cagliari e dai militari della Gdf che avevano portato al sequestro del natante.