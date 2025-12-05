La Regione ha stanziato oltre 1,9 milioni di euro per finanziare la progettazione di interventi nei porti turistici della Sardegna, destinati a manutenzione, rifunzionalizzazione, riordino e riqualificazione. L’importo complessivo sarà distribuito negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

«I compendi portuali turistici hanno un’importanza strategica per la nostra Isola — sottolinea l’assessore dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, promotore della delibera approvata dalla Giunta —. L’economia dei comuni in cui insistono dipende anche dalla loro attività, per questo dobbiamo fare ogni sforzo per garantirne la piena funzionalità. Il finanziamento della progettazione consente di porre le basi per la successiva realizzazione delle opere».

La programmazione degli interventi rientra nell’attuazione del Piano regionale della Rete della Portualità Turistica (PRRPT), adottato con deliberazione del 18 gennaio 2024. In particolare, le risorse finanzieranno l’avvio o la prosecuzione della progettazione in undici porti turistici dell’Isola. A Fertilia, ad Alghero, sono destinati 150 mila euro per il riordino complessivo del porto e il ripristino dei tiranti idrici del bacino portuale, mentre a Castelsardo 225 mila euro serviranno per il ripristino dei tiranti idrici all’interno del bacino. A La Maddalena 110 mila euro saranno utilizzati per il ripristino dei paramenti di banchina prospicenti le vie Filzi, Oberdan e Amendola. Al porto di Cannigione, ad Arzachena, 300 mila euro finanzieranno il riordino e la funzionalizzazione delle aree a terra e degli specchi acquei, mentre a Cala Gonone, a Dorgali, 210 mila euro saranno destinati al riordino del porto.

A Porto Corallo, nel comune di Villaputzu, 150 mila euro serviranno per il riordino delle opere di difesa foranea del porto e del canale vivificatore dello stagno di Sa Praia, al fine di contrastare i fenomeni di insabbiamento dell’avamporto. A Villasimius 155 mila euro sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del porto, mentre a Sant’Elia, a Cagliari, 205 mila euro finanzieranno la realizzazione del porticciolo per la piccola pesca.

A Marceddì, nel comune di Terralba, 230 mila euro saranno destinati alla riqualificazione, rifunzionalizzazione e riordino complessivo del compendio portuale, mentre a Torregrande, nell'Oristanese, 180 mila euro serviranno per la riqualificazione e il potenziamento del porto turistico e del porto dei pescatori. Infine, a Calasetta 60 mila euro saranno utilizzati per l’illuminazione e la messa in sicurezza della banchina, cui si aggiungono ulteriori 200 mila euro per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione della banchina “H” e degli arredi del porto, rendendolo pienamente funzionale alle unità da traffico che collegano l’isola di San Pietro.