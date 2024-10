«Le aziende sarde possono lavorare tra i big del mondo senza complessi di inferiorità, basta credere in se stessi e farsi trovare preparati». Sono queste le parole l’imprenditore sassarese Claudio Rotunno, che nei giorni scorsi ha inaugurato la nuova sede milanese della sua Pubblicover Events Designer, in via Monte Napoleone.

Una storia lunga vent’anni (1998-2018) che vede l’azienda protagonista nel cuore della Costa Smeralda, dove allestisce grandi eventi per le realtà più glamour della vita mondana internazionale.

Un curriculum di tutto rispetto: la beatificazione di Elisabetta Sanna a Saccargia nel 2016 e la beatificazione di padre Zirano a Sassari nel 2014, entrambi commissionati dal Vaticano, la kermesse “Promo Autunno” che si tiene ogni anno a Sassari, di cui Rotunno è ideatore e patron.

Un’esperienza in Costa che si ripeterà anche quest’estate con un ampio show room nella centralissima location di Piazzetta degli Archi di Porto Cervo, con grandi marchi di prestigio come Missoni, Rolex, Loro Piana e North Sails.

«La stagione è appena iniziata e sono già in tanti a chiamarci per l’affiancamento nell’organizzazione di feste private o manifestazioni importanti – ha dichiarato l’imprenditore –. Il segreto è quello di essere nel posto giusto al momento giusto e adattarsi alle esigenze dei clienti, che qui sono sempre al top. La parola d’ordine è “professionalità”».

Tra gli allestimenti di prestigio, quello delle strutture full service della Rolex Cup, la più importante regata velica del Mediterraneo che si terrà ad agosto e settembre.

Il fiore all’occhiello è stato, sicuramente, l’allestimento, al Billionaire di Briatore, dell’esposizione permanente della Jacob & Co, la blasonata casa di alta gioielleria che, lo scorso anno, aveva portato in vetrina eccellenze di altissima gamma, come il diamante con più carati in assoluto e tesori per milioni di euro di valore.

Per Rotunno, la Costa Smeralda «È una grande vetrina dell’isola che accoglie personalità di rilevanza mondiale. Benché appaia spesso come una realtà da rotocalco ai limiti del raggiungibile, si trova solo a due passi da casa. Sta a noi cogliere le occasioni e trasformarle in opportunità».