Domenica sera, alla centrale operativa del 113 di Cagliari, è arrivata una richiesta di aiuto da parte di alcuni cittadini allarmati dai latrati strazianti di un povero cagnolino strattonato e malmenato dal suo padrone. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’ uomo segnalato, in evidente stato di ubriachezza, trattenuto da personale del 118 e da un autista dell’ARST, i quali sono riusciti a bloccarlo prima che le sue azioni provocassero ben più gravi conseguenze al povero animale.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti l’uomo, un 37enne cagliaritano, sarebbe stato soccorso dal personale del 118 chiamato poiché si trovava disteso su una panchina in stato di incoscienza dovuto all’abuso di alcool.

L’uomo, una volta ripresosi, avrebbe aggredito i sanitari con calci e pugni, per poi allontanarsi strattonando il guinzaglio del suo cagnolino. In piazza Matteotti, ancora in preda a un attacco d’ira, avrebbe sfogato la rabbia sul povero cagnetto assestandogli dei calci sul ventre. Per fortuna, l’intervento di un autista dell’ARST ha fermato la violenza dell’uomo. Lo stesso malcapitato avrebbe ricevuto un pugno sul volto. Solo l’intervento della polizia ha messo fine a tutto ciò. L'uomo è stato fermato e la bestiola messa in sicurezza. Un veterinario della ASL si è assicurato di fornire tutte le cure necessarie all’animale portandolo in una struttura ricettiva per cani abbandonati.

Ora il piccolo Roul, questo il nome del cagnolino, sta bene ed è al sicuro in una struttura, mentre il suo padrone è stato denunciato per lesioni personali e maltrattamento di animali.