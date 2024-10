Gli Agenti della Squadra Volante di Caglairi hanno arrestato Massimiliano Deiana, 47enne pregiudicato, per i reati di tentato furto in abitazione, evasione, e denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto intorno il 14 gennaio scorso, quando un equipaggio della Squadra Volante, durante l’attività di perlustrazione, ha notato in Via Carlo Baudi di Vesme un individuo che, dopo aver scavalcato il cancello di un’abitazione, rovistava alcuni oggetti presenti nel cortile per poi strappare una pompa per irrigazione con annesso avvolgitore.

Aperto il cancello, ha cercato di allontanarsi velocemente ma, accortosi dell’equipaggio della Volante, ha abbandonato l’oggetto rubato lungo la strada.

Prontamente bloccato e identificato, è stato riconosciuto dagli Agenti come l’autore di due furti avvenuti la scorsa settimana presso una parafarmacia cittadina e denunciato in stato di libertà per tali reati.

Deiana è stato così tratto in arresto e accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima.

Nella mattinata di ieri, però, dopo aver verificato che Deiana non si trovava presso l’abitazione, un equipaggio della Squadra Volante lo ha intercettato in Pizza Quirra e lo ha quindi arrestato per evasione.

Su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.