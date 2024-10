Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre 2021, la motovedetta d’altura CP 273 in forza alla Direzione marittima di Olbia, accolta dal Comandante (CP) Giovanni Canu e dai familiari commossi dei membri dell’equipaggio, ha fatto rientro in Sardegna al termine della missione effettuata in Grecia ed iniziata lo scorso 9 ottobre, nell’ambito di un programma di cooperazione europea per il monitoraggio dei flussi migratori irregolari.

L’Operazione denominata “J.O. POSEIDON 2021” ha visto la M/V CP 273 di Olbia effettuare una navigazione di circa 1200 miglia per raggiungere il porto base di destinazione sull’Isola di Mitilene, che si affaccia sulle coste della Turchia, dove ha garantito all’Agenzia europea FRONTEX la presenza di un assetto navale della Guardia Costiera italiana impegnata in attività di pattugliamento a livello internazionale per il tempestivo intervento in caso di eventi correlati all’immigrazione clandestina nel tratto di mare situato nell’Egeo Settentrionale.

Arrivati a Mitilene, sulla Motovedetta CP 273 sono stati imbarcati 2 Rescue Swimmer (Soccorritori marittimi) del Corpo delle Capitanerie di Porto ed un ufficiale di collegamento della Guardia Costiera Greca incaricato di coordinare le operazioni con l’Agenzia Frontex e le Centrali operative I.M.R.C.C. di Atene e Roma.

Nel complesso delle missioni eseguite, l’unità ha percorso oltre 4000 miglia nautiche per un totale di 500 ore di moto. L’equipaggio, composto dai seguenti militari, al termine della missione ha inoltre ricevuto un vivo compiacimento da parte delle Autorità greche, per il particolare impegno profuso e la non comune dedizione al servizio:

1° LGT NICOLAI Emiliano (Comandante);

1° M.llo BELLOTTO Michele (Servizi di coperta);

2ª C° SERRA Vincenzo (Direttore di macchina);

2° C° GRANATIERO Pasquale (Servizi di macchina);

Sc 1ª Cl. SANTAMARIA Alessio (Servizi di macchina);

Sc. 1 ª Cl. DEIANA Giuseppe (Servizi di macchina);

Sc. 1 ª Cl. Sc GAIA Giuseppe (Elettricista);

Sc. 1 ª Cl. MISCERA Fabio (Radarista);

Sc. 1 ª Cl. ASTORE Francesco (Servizi di coperta);

Sc. 1 ª Cl. DORE Giuseppe (Servizi di macchina);

Sc. 1 ª USAI Tony (Rescu Swimmwer);

Sc. 1 ª MARROSU Fabio (Rescu Swimmwer).