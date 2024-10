Maggioranza spaccata sul bilancio a Monserrato e voto contrario al documento contabile: il percorso della Giunta guidata dal sindaco Pd Gianni Argiolas si conclude con otto mesi di anticipo.

Per traghettare la cittadina alle porte di Cagliari verso le elezioni arriverà al Comune il commissario ad acta. Una brusca interruzione, quella determinata questa mattina dal voto in aula, per un mandato cominciato nel 2011 con l'elezione di Argiolas al primo turno. La maggioranza da tempo scricchiolava sul bilancio: nonostante le trattative è stato impossibile trovare un accordo.

E questa mattina anche nel centrosinistra chi non era d'accordo non ha esitato a votare no. Con tutte le conseguenze del caso: niente bilancio è giunta a casa. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo del commissario. E di fatto l'addio di Argiolas segna anche l'inizio della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative.

Finora a Monserrato, comune giovane nato dal distacco da Cagliari nel 1991 con un referendum, è stata sempre vittoria del centrosinistra. Ma ora il centrodestra, vista la situazione, è pronto a sferrare l'attacco sperando in una storica svolta.