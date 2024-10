"Ad Oristano anche per ricordare Eleonora d'Arborea che 700 anni fa amministrò la città tutelando donne, minori, stranieri".

A scriverlo su Twitter è Laura Boldrini, in visita nell'isola da ieri. Il post del presidente della Camera ha subito suscitato l'ilarità e l'indignazione dei sardi sul web. "Qualcuno le dica che Eleonora non era sindaco di Oristano, ma la regina di uno stato sardo" commentano in molti.

"700 anni fa Eleonora d'Arborea non era neanche nata" osserva il direttore dell'Unione Sarda Anthony Muroni domandandosi poi ironico "l'ufficio stampa della Boldrini si è già preso le colpe di tutto?". "Sarà lo stesso ufficio stampa di Francesca Barracciu" risponde qualcuno ricordando la recente gaffe del sottosegretario alla Cultura del Governo Renzi che confuse Sebastiano e Salvatore Satta.