La Polizia di Stato ha tratto in arresto Vincenzo Marica, 59enne di Iglesias, pluripregiudicato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno riscontrato che l’uomo era dedito ad attività di spaccio di stupefacenti e nella serata di ieri, sulla base delle informazioni acquisite, gli agenti hanno fermato l’uomo mentre usciva dalla propria abitazione per raggiungere la propria autovettura.

La perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre il controllo nell’abitazione ha consentito di trovare 4 bustine di cellophane contenenti eroina dal peso di grammi 1,5 e 2 frammenti di hashish dal peso di 1 grammo, il tutto occultato nella guarnizione della lavatrice; una busta di cellophane di colore verde usata per confezionare le dosi di eroina rinvenuta all’interno della spazzatura; la somma di 1.150 euro, ritenuti provento di pregressa attività di spaccio, trovati all’interno di una tasca di un giubbotto. Nella mattinata è previsto il processo con rito direttissimo.