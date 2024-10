La Polizia di Stato ha tratto in arresto Andrea Marzeddu, 46enne di Iglesias, pluripregiudicato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, estesi anche all’interno della stazione ferroviaria di Iglesias, personale della squadra Volante ha notato un uomo, già conosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, che scendeva dal treno appena giunto da Cagliari con atteggiamento sospetto.

Gli agenti si sono insospettiti, ipotizzando che si fosse recato a Cagliari per rifornirsi di droga, da spacciare poi nel territorio di Iglesias, decidendo di fermarlo e sottoporlo a controllo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 56 grammi di hashish, occultati negli slip, altri quattro pezzi di medesima sostanza del peso di circa 7 grammi e un involucro contenente marijuana, del peso di grammi 0,6 occultati nel calzino.

Dalla successiva perquisizione estesa alla sua dimora sono stati rinvenuti un bilancino elettronico, un coltello con la lama imbrattata di residui di hashish e alcuni ritagli di pellicola. Nella mattinata è previsto il processo con rito direttissimo.