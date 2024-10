E’ arrivata anche in America la notizia delle case vendute a un euro a Ollolai. Il progetto lanciato dal Comune, finalizzato al recupero e alla valorizzazione degli immobili situati nel centro storico del paese, ha incuriosito e stupito tantissimi giornalisti che hanno voluto raccontare al proprio pubblico dell’iniziativa di un piccolo e accogliente paese della Barbagia.

Questa volta è l'emittente televisiva CNN. Sul proprio sito ha, infatti, raccontato del progetto: “Hai mai sognato di possedere una casa in un grazioso paese italiano? La notizia che stavate aspettando è finalmente arrivata. Ora puoi comprare una casa per poco più di un dollaro. Ollolai sta vendendo centinaia di case abbandonate per un solo euro”.

Ecco il link dell’articolo: https://edition.cnn.com/travel/article/ollolai-italy-one-euro-homes/index.html. A corredo del testo una galleria fotografica.