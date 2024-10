La carcassa di un cane abbandonata per strada in un sacco di nylon. E' la foto pubblicata dal sindaco di Ardara Francesco Dui.

"Non so cosa porti una persona ad un gesto inqualificabile come questo - commenta il primo cittadino -. Certo è che c’è un problema di fondo al quale nessuna amministrazione può porre rimedio".

"Qua manca tutto: Rispetto per gli animali, rispetto per l’ambiente e rispetto per il prossimo. L’educazione e il rispetto non si comprano al mercato ed questo che mi preoccupa più di tutto".