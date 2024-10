Barbara Gallavotti, storica autrice di trasmissioni come "Super Quark", ha scelto Porto Flavia, a Masua, Iglesias, nel Sud Sardegna, per una delle puntate del suo nuovo programma, "Quinta dimensione", che andrà in onda il prossimo aprile nella prima serata del sabato su Rai 3.



Tema centrale della puntata le sfide rappresentate dalla riconversione delle aree minerarie, dei poli industriali ed i nuovi ambiti di intervento relativi alla transizione ecologica.



"Un'importante occasione per fare conoscere le meraviglie del nostro territorio e per mettere in evidenza l'importanza degli interventi effettuati per la promozione e la valorizzazione dei siti minerari - ha sottolineato il Sindaco di Iglesias Mauro Usai - una scelta che rivendichiamo ogni giorno, perché la transizione ecologica, la riconversione turistica e la salvaguardia ambientale sono una sfida che siamo pronti a raccogliere".

E conclude: “È ora che la Regione prenda una decisione chiara sulla gestione del patrimonio minerario, prima che tutto vada in rovina come già sta accadendo. Non possiamo sprecare altro tempo e noi siamo pronti a raccogliere la sfida”.