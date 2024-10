Il vincitore di Italia’s Got Talent 2016 è Moses, cagliaritano di 28 anni che con la sua armonica ha conquistato il cuore prima dei giudici e poi di tutta Italia! Ha deciso di iscriversi a #IGT per portare avanti la sua rivoluzione umana: sul palco ha proposto uno stile tutto suo mixando armonica e voce attraverso il beatbox e creando atmosfere davvero uniche. “Moses suona Moses” come ha dichiarato questa sera Nina Zilli e il suo ritmo lo ha portato fino in vetta al podio!