Domenico Ottomano, un uomo di 55 anni originario di Bari, è stato arrestato martedì dalla Squadra Mobile di Sassari con l'accusa di aver ferito con un coltello Roberta Mazzone, una donna di 50 anni che è la moglie del nipote. Questa mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida e ha scelto di non rispondere alle domande. Tuttavia, ha confermato di aver litigato con Mazzone per questioni finanziarie, raccontando agli investigatori e al pm Elisa Succu che lei aveva preso un coltello da cucina, lui aveva cercato di disarmarla e la donna si era ferita accidentalmente cadendo sulla lama.

L'avvocata di Ottomano, Letizia Forma, ha difeso il suo cliente durante l'udienza di convalida davanti al giudice Giuseppe Grotteria, che ha confermato l'arresto e ha deciso di mantenere Ottomano in custodia cautelare in carcere. Nel frattempo, le condizioni di salute di Roberta Mazzone stanno migliorando mentre è ancora ricoverata presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Mazzone è arrivata in ospedale con un rene e un polmone perforati, oltre a una frattura cranica.