Era stata massacrata di botte dal compagno nella loro abitazione a Irgoli, nella notte fra l'11 e il 12 marzo. Adesso le condizioni della 50enne ricoverata al San Franceso di Nuoro, sono stazionarie, ma rimangono gravi.

Fermato il responsabile del pestaggio, Bastiano Secci, 55 anni. L'uomo era stata condannato a 16 anni per l'omicidio della cognata nel 2008. Secondo quanto appreso, la coppia era in procinto di avviare in comune le pratiche per il matrimonio civile.

Così all'Ansa, il sindaco di Irgoli Ignazio Porcu ha commentato l'episodio: "Ferma condanna da parte mia e dell'amministrazione comunale su questa tragedia. Fatti del genere mettono in discussione il sistema della rieducazione in carcere, al quale bisogna affiancare cure di tipo medico per evitare il ripetersi di certe situazioni".

"Cercheremo di stare vicini alla famiglia della donna - afferma il primo cittadino - che ci auguriamo guarisca al più presto, e ci prenderemo cura dei due figli se dovessero avere bisogno di qualsiasi cosa".